Polícia brasileira toma controle de prédios ocupados por manifestantes

Os manifestantes exigem a renúncia do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que assumiu o cargo no início de janeiro . Ele venceu no segundo turno, ultrapassando Bolsonaro por uma pequena margem. Em novembro , o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil rejeitou a reivindicação do partido de Bolsonaro de anular alguns dos votos na eleição presidencial.