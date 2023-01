Biden acusado de turnê de fronteira ‘gerenciada por palco’ – CMIO

O governador do Texas, Greg Abbott, criticou o presidente por ter apenas uma visão “higienizada” da crise imigratória dos Estados Unidos.

O governador do Texas, Greg Abbott, deu as boas-vindas a Joe Biden para a tão esperada visita do presidente à fronteira sul dos Estados Unidos, entregando em mãos uma carta exigindo que o governo federal abordasse o assunto. “pior imigração ilegal” crise na história da nação, fazendo cumprir as leis atuais.

“Sua visita à nossa fronteira sul com o México hoje é $ 20 bilhões a menos e dois anos atrasada”, Abbott disse na carta, que entregou ao presidente depois que Biden desembarcou do Força Aérea Um no domingo em El Paso. Ele acrescentou que a visita de Biden estava sendo cuidadosamente elaborada para evitar ver a destruição e os danos causados ​​por suas políticas de fronteiras abertas.

“Até a cidade que você visita foi higienizada dos campos de migrantes que invadiram o centro de El Paso porque seu governo quer protegê-lo do caos que os texanos experimentam diariamente”, disse. Abbot disse. “Esse caos é o resultado direto de sua falha em fazer cumprir as leis de imigração que o Congresso promulgou.”

As passagens ilegais de fronteira para os EUA aumentaram cinco vezes desde que Biden assumiu o cargo em janeiro de 2021 e atingiram um recorde de 2,76 milhões no ano fiscal do governo encerrado em 30 de setembro. Biden não ia à fronteira desde 2008, quando estava em campanha em Novo México. Ele anunciou um novo plano de fronteira na quinta-feira, incluindo novos limites à migração de Cuba, Nicarágua e Haiti.













No entanto, Abbott disse que as novas políticas visam principalmente ajudar os migrantes ilegais, em vez de impedi-los de entrar nos EUA. “Tudo isso está acontecendo porque você violou sua obrigação constitucional de defender os estados contra invasões por meio da execução fiel das leis federais.”

O governador lançou a Operação Lone Star em março de 2021 para ajudar a proteger a fronteira. A operação resultou em 23.000 prisões criminais e apreensões de mais de 354 milhões de doses de fentanil. O estado também transportou 16.000 migrantes de ônibus para os chamados “cidades santuário” que apoiam fronteiras abertas, incluindo Washington e Nova York.

Secretário de Segurança Interna dos EUA, Alejandro Mayorkas criticado Abbott no domingo por não trabalhar com o governo federal para resolver as questões de fronteira. “Não podemos ter uma ação unilateral do governador”, Mayorkas disse em uma entrevista à ABC News.

Novo: o governador do Texas, Greg Abbott, conta aos repórteres sobre sua interação com o presidente Biden ao chegar a El Paso. Governador diz que entregou uma carta ao POTUS e que acredita que esta visita está dois anos atrasada. pic.twitter.com/xhEz9cC7Wi —Mark Meredith (@markpmeredith) 8 de janeiro de 2023

Abbott acusou Biden de chegar a um “versão encenada de El Paso” para “operações fotográficas” e argumentou que nada será realizado a menos que ele comece a aplicar as leis de imigração.