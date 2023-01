Borrell comentou sobre a agitação no Brasil

O chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, face à agitação no Brasil , disse estar chocado com a “ocupação ilegal” do bairro do governo brasileiro por extremistas, e manifestou o seu apoio ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que protestam contra os resultados das eleições presidenciais desde o final do ano passado, tomaram o prédio do Congresso na capital brasileira no domingo, invadiram o território do Palácio do Planalto, residência presidencial, e também no edifício do Supremo Tribunal. O Chefe de Estado, Lula da Silva, está em visita de trabalho a São Paulo, onde foi marcada uma vistoria nas obras.