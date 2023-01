Lula ordena ‘intervenção federal’ contra manifestantes — CMIO

O recém-empossado presidente brasileiro declarou estado de emergência depois que partidários do ex-líder invadiram prédios do governo

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva declarou estado de emergência no Distrito Federal depois que milhares de apoiadores de seu antecessor de direita, Jair Bolsonaro, invadiram o Congresso, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto.

O líder esquerdista, empossado ainda na semana passada, deu a ordem no domingo, nomeando o ministro da Justiça, Ricardo Garcia Capelli, para liderar a ‘intervenção federal’. A ordem de Lula dá a Capelli o poder de pedir aos órgãos civis e militares “os meios necessários para atingir o objeto da intervenção”.

O escopo da ordem, que expira no final do mês, é limitado ao Distrito Federal de Brasília, e seu objetivo declarado é “acabar com o grave comprometimento da ordem pública do Estado no Distrito Federal, marcado por atos de violência e invasão de prédios públicos.”

Para atingir esse objetivo, Capelli pode recorrer "os recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do Distrito Federal" – incluindo, mas não limitado a, militares e policiais – conforme necessário.













Prometendo responsabilizar os responsáveis ​​pelo caos “pagar com a força da lei” em discurso veiculado em suas redes sociais, Lula prometeu ir ao fundo do “quem são os financiadores” do enxame de manifestantes – a maioria vestindo trajes combinando com as cores da bandeira brasileira – que correram por uma barricada e entraram nos prédios do governo.

Ele denunciou os manifestantes como “vândalos e fascistas”, culpando Bolsonaro por encher suas cabeças de extremismo. Os partidários do ex-líder têm realizado manifestações caóticas desde que ele perdeu uma eleição acirrada para seu rival de esquerda em outubro, bloqueando estradas, incendiando veículos e, a certa altura, até cercando uma instalação militar para tentar convencer os soldados a se levantarem e atacarem. restaurar Bolsonaro.

Bolsonaro deixou o Brasil vários dias antes da tradicional cerimônia de posse de Lula na presidência, em vez de parecer legitimar a vitória do esquerdista aparecendo, sustentando que sua derrota foi injusta, mesmo ao condenar os violentos protestos que resultaram. Lula culpou o que descreveu como o dia “sem precedente” violência em seu inimigo, declarando “esta também é responsabilidade dele e das partes que lhe pertencem.”