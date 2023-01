País asiático quer comprar sistema israelense de rastreamento de drones – mídia – CMIO

A medida proposta segue uma falha dos militares da Coreia do Sul em derrubar UAVs norte-coreanos que violaram seu espaço aéreo.

Os militares da Coreia do Sul, que estão sob pressão para reforçar suas defesas aéreas depois de não conseguir interceptar cinco drones norte-coreanos que voaram por horas no espaço aéreo de Seul, estão considerando a compra de um sistema israelense que detecta veículos aéreos não tripulados (UAVs).

O ministério da defesa sul-coreano pode comprar um “olho elétrico” sistema, também conhecido como Sky Spotter, de forma acelerada, informou a Yonhap News no domingo, citando um oficial militar não identificado. O Sky Spotter foi construído pelo empreiteiro de defesa israelense Rafael Advanced Defense Systems e foi projetado para fornecer detecção precoce de drones, balões e outros objetos voadores.

A decisão sobre a solicitação formal de aprovação para a aquisição será tomada nas próximas semanas, após um estudo sobre a eficácia do sistema no combate às ameaças de drones norte-coreanos, disse a Yonhap. Analistas de defesa sul-coreanos estão tentando determinar a melhor forma de preencher quaisquer lacunas em sua atual bateria de radares e dispositivos de observação térmica.













A revisão segue um incidente de 26 de dezembro no qual cinco drones norte-coreanos voaram sobre várias cidades sul-coreanas por quase cinco horas. Um dos UAVs chegou a voar nas zonas de exclusão aérea perto do escritório e residência do presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, no centro de Seul. Os militares sul-coreanos admitiram a violação na quinta-feira, depois de negar anteriormente que um UAV havia entrado em uma zona de exclusão aérea.

As forças de Seul tentaram derrubar os drones, a certa altura disparando 100 tiros de metralhadora de um helicóptero. A Coreia do Sul também embaralhou jatos depois que os UAVs foram detectados tardiamente. Uma das aeronaves, um avião de ataque leve KA-1, caiu durante a decolagem na província de Gangwon. Todos os drones teriam retornado à Coreia do Norte sem danos.

Yoon “repreendido” O ministro da Defesa, Lee Jong-sup, sobre o incidente, de acordo com relatos da mídia. Ele prometeu fortalecer as capacidades de vigilância e reconhecimento de Seul gastando US$ 441 milhões em defesas aéreas nos próximos cinco anos.

O presidente decidirá se punirá seus militares pelo fracasso em derrubar os UAVs depois que o Ministério da Defesa concluir uma revisão da operação malsucedida, disse um porta-voz de Yoon a repórteres na sexta-feira.