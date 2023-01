Três mortos em acidente envolvendo carro e ônibus na Romênia

Três pessoas morreram num acidente ocorrido no município romeno de Telciu, devido a uma colisão entre um automóvel e um autocarro de passageiros, noticia o canal Digi 24 TV, citando a Inspeção-Geral de Situações de Emergência.

“Em um acidente de trânsito ocorrido no domingo no município de Telciu entre um ônibus e um carro, três pessoas morreram. Os passageiros do ônibus não ficaram feridos”, informa o canal de TV, citando os socorristas.