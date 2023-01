Belgrado é a nova Casablanca, diz Vucic – CMIO

A capital sérvia está repleta de numerosos espiões de todo o mundo ultimamente, disse o presidente do país

A Sérvia viu um fluxo recorde de espiões estrangeiros, com a capital do país, Belgrado, repleta deles durante as celebrações da véspera de Ano Novo, disse o presidente Aleksandar Vucic, comparando a cidade a Casablanca durante a Segunda Guerra Mundial.

“Nesta véspera de Ano Novo, Belgrado se tornou a nova Casablanca. Recebemos regularmente esses relatórios, não havia espiões que não fizessem check-in em nossos hotéis, nunca houve tantos espiões”, disse. Vucic disse à TV Pink no domingo.

A cidade marroquina de Casablanca durante a Segunda Guerra Mundial há muito é retratada na cultura popular como uma cidade repleta de nazistas variados, refugiados de guerra e espiões de todo o mundo, principalmente graças ao clássico homônimo de Hollywood de 1942. Esta imagem da cidade marroquina, um território colonial francês na época, foi repetidamente reimpressa em muitos filmes de espionagem desde então.













O influxo de espiões para Belgrado ocorreu em meio às tensões contínuas entre a Sérvia e sua região separatista de Kosovo, disse o presidente sérvio, afirmando que a cidade nunca viu tal atividade de inteligência desde, pelo menos, a era da Segunda Guerra Mundial. Os agentes de inteligência foram “fazendo seu trabalho” e “obviamente preparando várias coisas,” Acrescentou Vucic. O presidente não detalhou de quais países vieram os supostos espiões.

A Sérvia e o Kosovo estiveram em desacordo durante a maior parte de 2022 sobre os planos de Pristina de proibir as placas emitidas por Belgrado em sua jurisdição. Policiais de etnia albanesa fortemente armados foram implantados em áreas povoadas por sérvios, com os moradores realizando protestos e erguendo barricadas em resposta.

As tensões foram reacendidas no início desta semana, quando dois jovens sérvios foram feridos em um tiroteio perto da cidade de Strpce, enquanto caminhavam com galhos de carvalho em comemoração ao Natal ortodoxo. O suposto agressor, que foi detido, era de etnia albanesa. Os incidentes como o tiroteio em Strpce são resultado direto de políticas hostis adotadas pelas autoridades de Pristina, disse Vucic, alertando que um “período difícil” ainda está pela frente.