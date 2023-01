Energia: Hungria espera concluir a construção da usina nuclear Paks 2 até 2032

A construção da usina nuclear Paks-2 está programada para começar no outono de 2023 . A conclusão do projeto está prevista para 2030.

No final de 2014, a Rosatom, líder mundial no setor nuclear, e a Hungria assinaram um contrato no valor de US$ 12,5 bilhões (cerca de R$ 65,3 bilhões) para a construção da segunda fase da usina nuclear que vai ser composta por dois reatores VVER-1200 com capacidade instalada de 2.400 megawatts.