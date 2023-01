Novo chefe da Câmara dos EUA promete ajuda à Ucrânia – mídia – CMIO

Kevin McCarthy teria concordado em limitar a ajuda a Kiev para obter o apoio de colegas que estavam bloqueando sua eleição como presidente

O recém-eleito presidente da Câmara, Kevin McCarthy, supostamente ganhou os poucos votos finais necessários para garantir o martelo, prometendo aos legisladores conservadores que ajudará a aprovar uma legislação que limitaria a futura ajuda econômica e militar à Ucrânia.

O acordo de Kiev foi uma das principais concessões que McCarthy, um republicano da Califórnia, aceitou para conquistar colegas recalcitrantes que se opuseram à sua eleição como presidente, informou o jornal britânico Telegraph no sábado. Os republicanos reconquistaram o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato de novembro, mas foram necessários cinco dias e 15 rodadas de votação para presidente – a maior quantidade desde 1860 – para chegar a um consenso suficiente sobre quem conduzirá a agenda legislativa do partido.

Desde que a Rússia iniciou sua ofensiva militar contra a Ucrânia em fevereiro passado, o Congresso aprovou US$ 100 bilhões em ajuda dos EUA à Ucrânia – para grande desgosto de ‘Caucus da Liberdade’ legisladores, como os republicanos Matt Gaetz (Flórida) e Lauren Boebert (Colorado). Gaetz liderou um grupo de cerca de 20 representantes na oposição à eleição de McCarthy, chegando a indicar o ex-presidente Donald Trump para o cargo.













Depois que McCarthy não conseguiu obter apoio suficiente dos colegas republicanos nas três primeiras rodadas de votação na terça-feira, Gaetz disse, “Hoje a Câmara não se organizou. Maior perdedor: [Ukrainian President Vladimir] Zelensky. Maior vencedor: contribuintes dos EUA.” Ele se opôs a pedidos de ajuda anteriores para Kiev, incluindo um pacote de US$ 45 bilhões aprovado no mês passado, dizendo: “A hemorragia de bilhões em dólares dos contribuintes para a Ucrânia enquanto nosso país está em crise é a última definição da América.”

McCarthy, que ocasionalmente usa um broche da bandeira ucraniana na lapela, também concordou com mudanças nas regras do Congresso, limites para gastos com defesa e a criação de um comitê para investigar “armamento” do governo federal. Além disso, os conservadores conseguiram a promessa de permitir votações em várias de suas principais questões, incluindo segurança nas fronteiras, limites de mandato no Congresso e uma emenda orçamentária equilibrada. O novo orador concordou em dar aos membros do Freedom Caucus assentos importantes nos comitês da Câmara.

Entre esses painéis está o Comitê de Regras da Câmara. Como observou o Telegraph, dar aos membros do Freedom Caucus funções de liderança no Comitê de Regras poderia criar “imensos obstáculos” à aprovação de pacotes de ajuda adicionais para a Ucrânia.