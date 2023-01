Suécia reclama que país da OTAN está pedindo o impossível – CMIO

Türkiye está exigindo demais, mesmo depois de receber inúmeras concessões, diz Estocolmo

Türkiye, membro da OTAN, fez exigências impossíveis à Suécia como pré-requisito para ingressar no bloco militar, reclamou o primeiro-ministro Ulf Kristersson durante uma conferência de segurança no domingo.

Türkiye “confirmou que fizemos o que dissemos que faríamos, mas também diz que quer coisas que não podemos, que não queremos, dê-lhe”, lamentou. Ainda assim, ele previu que Ancara “tomar uma decisão, só não sabemos quando” – com o resultado dependente tanto da política interna turca quanto “a capacidade da Suécia de mostrar sua seriedade.”

Um dos dois únicos redutos que ainda não aprovaram a adesão da Suécia à OTAN, Türkiye rescindiu oficialmente suas objeções em um acordo anunciado em junho, declarando na época que havia “conseguiu o que queria,” Incluindo “plena cooperação… na luta contra” terrorismo, tanto da Suécia quanto da Finlândia. Suas objeções se concentravam no apoio dos países ao Partido dos Trabalhadores Curdos (PKK), um grupo banido em Türkiye como “terrorista” organização.













No entanto, apenas alguns dias depois que a Suprema Corte da Suécia bloqueou a extradição do ex-editor de jornal Bulent Kenes no mês passado, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, repreendeu Estocolmo pelo que descreveu como a falta de um “desenvolvimento concreto no que diz respeito à extradição de criminosos relacionados com o terrorismo e ao congelamento dos seus bens.” O diplomata se referiu especificamente ao caso Kenes.

Ao negar a extradição de Kenes, o tribunal argumentou que alguns dos supostos crimes do jornalista não eram puníveis por lei na Suécia e sugeriu que ele seria submetido a perseguição política se fosse mandado para casa. Kenes recebeu asilo político na Suécia em 2016 após o golpe fracassado contra o presidente Recep Tayyip Erdogan. Ancara o acusou de ter conhecimento prévio da tentativa de golpe e de ser membro de uma organização terrorista.

Os suecos exortaram seu governo a permanecer firme na independência judicial, mesmo que isso signifique adiar a adesão à OTAN. Uma pesquisa realizada no início deste mês descobriu que 79% dos entrevistados queriam que Estocolmo “defender as leis suecas” diante das demandas turcas, enquanto apenas 10% sugeriram que o país deveria priorizar a entrada no bloco o mais rápido possível.

Os problemas da Suécia também podem atrasar a adesão de seu colega candidato, já que a Finlândia não quer avançar no abandono de sua neutralidade de longa data sem seu vizinho. “A Finlândia não está com tanta pressa para se juntar à OTAN que mal podemos esperar até que a Suécia receba luz verde”, disse o ministro das Relações Exteriores, Pekka Haavisto, a repórteres no domingo.