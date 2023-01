Polícia alemã detém suposto planejador de ataque químico – CMIO

O cidadão iraniano foi preso depois que as autoridades receberam uma denúncia dos EUA

Um cidadão iraniano de 32 anos foi detido na Alemanha por uma suposta conspiração terrorista, anunciaram as autoridades de segurança do país no domingo. Outra pessoa, supostamente irmão do suspeito, também foi detida durante as investigações.

Os dois foram detidos durante a noite na cidade de Castrop-Rauxel, no noroeste da Alemanha, perto de Duesseldorf, disseram autoridades.

O homem “é suspeito de ter preparado um grave ato de violência que pôs em perigo o Estado ao supostamente obter cianeto e ricina para cometer um ataque de motivação islâmica”, disse. o Ministério Público de Duesseldorf e a polícia disseram em um comunicado conjunto.

A ministra do Interior alemã, Nancy Faeser, declarou que seu país “continua a ser um alvo direto de organizações terroristas islâmicas”, acrescentando que “Perpetradores solitários com motivação islâmica são outro perigo considerável.”













Especialistas forenses vestindo trajes de proteção foram fotografados pela mídia alemã levando evidências para fora da casa do suspeito e examinando-as depois no corpo de bombeiros da cidade. No entanto, nenhuma toxina real foi encontrada, disse um porta-voz do Ministério Público de Duesseldorf à Reuters. Não se sabe imediatamente até que ponto o suspeito avançou em seus planos e se escolheu um alvo exato para o possível ataque.

As detenções e buscas foram realizadas depois que as autoridades receberam “uma denúncia séria que levou a polícia a intervir na mesma noite”, O ministro do Interior do estado da Renânia do Norte-Vestfália, Herbert Reul, disse, conforme citado pela agência de notícias DPA.

“As autoridades agora estão investigando a toda velocidade”, acrescentou Reul.

Os promotores de Dusseldorf confirmaram que a denúncia veio dos EUA, mas não deram mais detalhes, enquanto o tabloide Bild relatou que as autoridades alemãs foram notificadas sobre a conspiração terrorista pelo Federal Bureau of Investigation (FBI).