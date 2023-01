Kasem, um cidadão letão que trabalha na redação do Sputnik Lituânia, no grupo de mídia internacional Rossiya Segodnya, com sede em Moscou , foi detido durante uma viagem a Riga, capital letã, em 3 de janeiro , e enviado para a Prisão Central de Riga dois dias depois sob ada União Europeia (UE) contra a Rússia . O crime espionagem é punido com até 20 anos de prisão no país.