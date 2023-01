Israel rescinde o passe de viagem do ministro das Relações Exteriores da Palestina – CMIO

A licença foi revogada em retaliação por pedir ao Tribunal Internacional de Justiça da ONU que opinasse sobre a ocupação israelense.

O novo governo conservador de Israel removeu a autorização de viagem do ministro das Relações Exteriores da Palestina, Riyad al-Maliki, como parte de uma série de medidas tomadas para punir a Cisjordânia ocupada por buscar uma opinião legal sobre sua situação no mais alto tribunal da ONU.

O passe foi revogado no domingo, segundo Maliki, que disse em nota que voltava da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando recebeu a notícia. Sem sua permissão, Maliki não poderá mais entrar e sair facilmente da Cisjordânia; em vez disso, como outros residentes dos territórios ocupados, ele presumivelmente estará sujeito a requisitos de aprovação e pontos de verificação. O ministro das Relações Exteriores não afirmou se outros funcionários da Autoridade Palestina também perderam suas autorizações de viagem.

O recém-eleito primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou ações punitivas contra a Autoridade Palestina (AP) após uma reunião de seu gabinete na quinta-feira. Entre essas sanções, disse ele, estava “negando benefícios a VIPs que estão liderando a guerra política e legal contra Israel.” Ele citou o apelo da Autoridade Palestina na semana passada ao Tribunal Internacional de Justiça (ICJ) da ONU para uma decisão sobre a ocupação israelense dos territórios palestinos.













“O atual governo não ficará de braços cruzados diante desta guerra e responderá conforme necessário”, disse. disse Netanyahu.

Cerca de US$ 39 milhões em fundos da AP também serão transferidos para um programa de compensação para vítimas israelenses de ataques terroristas palestinos como parte das medidas punitivas. Serão confiscados fundos adicionais equivalentes ao valor que a AP pagou no ano passado às famílias dos militantes mortos ou presos, incluindo aqueles que estavam ligados a ataques contra israelenses.

Uma moratória também será introduzida na construção palestina na Área C da Cisjordânia; e ações não especificadas serão tomadas contra grupos na Judéia e Samaria, que o governo de Netanyahu vê como promovendo violência ou ação política e legal contra Israel.

A Assembléia Geral da ONU votou no final do mês passado para obter uma opinião da CIJ sobre as consequências legais da ocupação israelense dos territórios palestinos. As decisões do ICJ são obrigatórias, mas não tem poder para aplicá-las. O presidente palestino, Mahmoud Abbas, fez lobby pela resolução da ONU, apesar da pressão de Washington para não pressionar por uma opinião do ICJ.