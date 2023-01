Principais acidentes envolvendo ônibus de passageiros no mundo em 2022-2023

no México, um ônibus perdeu o controle e bateu em um muro na rodovia Tuxqueca-Cital, no estado de Jalisco, no oeste do país. Segundo as equipes de resgate, o ônibus, de acordo com as autoridades locais, transportava pessoal de uma empresa produtora de frutas vermelhas. Como resultado do acidente, 14 pessoas morreram e 20 ficaram feridas.