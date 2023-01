Espião da ‘rainha de Cuba’ libertado da prisão nos EUA – CMIO

Ana Montes, descrita como “um dos espiões mais prejudiciais” na história dos EUA, foi libertado da prisão federal no Texas. O agente duplo de Cuba foi libertado na sexta-feira após mais de 20 anos sob custódia, segundo dados do site do Federal Bureau of Prisons.

Montes, agora com 65 anos, fez uma carreira sólida no governo dos EUA, inicialmente trabalhando para o Departamento de Justiça dos EUA antes de ingressar na Agência de Inteligência de Defesa (DIA) em 1985. Ela acabou se tornando uma analista sênior de inteligência para Cuba – ganhando até o apelido de ‘Rainha de Cuba’– e trabalhou nessa função até sua prisão em 2001, dias após os ataques de 11 de setembro.

Descobriu-se que Montes espionou para Cuba durante toda a sua carreira no governo, pois foi recrutada pela inteligência daquele país quando era estudante na Universidade Johns Hopkins. Funcionários da época disseram acreditar que o Serviço de Inteligência de Cuba (CIS) a havia pressionado a seguir a carreira de DIA em primeiro lugar.

Como agente duplo, acredita-se que Montes tenha canalizado informações altamente confidenciais para o CIS por quase duas décadas. De acordo com os documentos federais de cobrança, Montes foi muito cuidadosa, nunca tirando informações classificadas de seu computador de trabalho, mas memorizando-as, bem como usando papel solúvel em água e fácil de destruir para entregar os dados a seus manipuladores cubanos.

De acordo com Michelle Van Cleave, chefe da contra-espionagem americana da era Bush, Montes tornou-se “um dos espiões mais prejudiciais que os Estados Unidos já encontraram”, quem comprometeu “praticamente tudo” Washington sabia sobre Cuba.













Em 2002, Montes se declarou culpada de acusações de espionagem que poderiam ter acarretado a pena de morte para ela, mas foi condenada a 25 anos de prisão sob um acordo judicial. De acordo com seus advogados, Montes foi motivado principalmente para espionar por uma crença de que “os cubanos foram tratados injustamente pelo governo dos Estados Unidos”.

Comentando sobre a libertação de Montes, o senador republicano linha-dura Marco Rubio instou os americanos a se lembrarem do agente duplo. “por quem ela realmente é,” sugerindo que ela não deveria ser perdoada, mesmo depois de cumprir sua sentença.

“Montes traiu nossa nação, mas não por dinheiro. Na verdade, ela nunca recebeu pagamento por nenhuma de suas ações – surpreendentemente, ela foi motivada puramente pelo ódio à América”. Rubio escreveu em um artigo de opinião escrito para a Americano Media.

Em sua libertação, Montes deve permanecer sob supervisão por cinco anos, de acordo com sua sentença. Ela será proibida de trabalhar para o governo ou entrar em contato com ‘agentes estrangeiros’ sem permissão especial, enquanto o acesso à internet será monitorado de perto pelas autoridades.