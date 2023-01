O Parlamento Europeu apoiará o rumo da Moldávia rumo à integração europeia

“O Parlamento Europeu continuará a apoiar a Moldávia no processo de preparação para a adesão à União Europeia. Os passos que as autoridades da república devem tomar foram discutidos em Berlim , numa reunião entre Gavrilitsa e Metsola. O primeiro-ministro moldavo sublinhou que o governo vai apoiar reformas que irão melhorar a qualidade de vida na Moldávia e aumentar a sustentabilidade econômica As questões da situação de segurança na região, as crises causadas pelos eventos na Ucrânia também foram discutidas”, observou o serviço de imprensa do governo moldavo.