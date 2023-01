Ramphosa promete renovação do partido governista antes das eleições de 2024 na África do Sul

“O ANC deixou a bola cair, nós aceitamos isso”, disse o secretário-geral do partido, Fikile Mbalula acrescentando que uma transformação é necessária. “Sabemos que temos de transformar a economia. Não vamos reconquistar a confiança dos eleitores se não lidarmos com com as condições socioeconômicas e questões de segurança.”