Um em cada quatro soldados britânicos ‘perigosamente’ acima do peso – mídia – CMIO

Um comandante veterano criticou os oficiais por sua ‘falha de liderança’ em relação ao peso dos soldados

Um quarto de todos os soldados britânicos está “perigosamente” acima do peso ou obeso, de acordo com estatísticas vistas pelo Mail on Sunday, alimentando uma crescente crise de saúde nas fileiras. Quase 40.000 dos 145.000 militares do Reino Unido foram classificados como obesos nos últimos cinco anos.

A estatística alarmante “representa uma falha de liderança entre os responsáveis ​​por garantir que as tropas sob seu comando permaneçam aptas e saudáveis ​​e prontas para lutar”, disse o ex-comandante britânico coronel Richard Kemp ao Mail.

“Todo soldado ou mulher com excesso de peso ficou acima do peso enquanto servia”, continuou o veterano, que liderou as tropas britânicas no Afeganistão. “Permitir que a saúde dos soldados diminua dessa maneira é o mesmo que negligenciar um sistema de armas ou veículo de combate a ponto de não funcionar quando necessário.”













O serviço teve que dispensar clinicamente cerca de 5.200 soldados com excesso de peso desde 2010, incluindo um soldado de 420 libras (191 kg) dispensado após falhar nos testes de condicionamento físico obrigatórios. Mais de 800 dos demitidos pesavam mais de 252 libras (114 kg). No entanto, um porta-voz do Ministério da Defesa alertou que “o pessoal pode ter várias causas listadas em uma alta médica, portanto, pode não ter recebido alta especificamente por problemas relacionados ao peso.”

Mas os quilos extras podem ter um impacto além de simplesmente reduzir a aptidão física. As estatísticas do ministério vistas pelo Mail revelam que mais de 1.100 militares desenvolveram diabetes tipo II, 1.113 foram diagnosticados com pressão alta e 100 têm doenças cardíacas. Desde 2014, 850 soldados receberam pílulas dietéticas, enquanto 60 receberam lipoaspiração.

O ex-chefe do Exército, Lord Dannatt, disse ao Mail que se o peso de “jovens soldados com excesso de peso” não podia ser controlado, “eles devem ser dispensados”, descrevendo o “problema de obesidade e sobrepeso” Como “muito mais uma questão de cadeia de comando.”

“A aplicação rigorosa dos testes de aptidão física é essencial”, continuou Dannatt, argumentando que os comandantes estavam deixando os soldados mais velhos fora de perigo, apesar de ganharem peso, à medida que seus papéis se tornavam menos ativos.

Pela própria métrica de Medição da Composição Corporal dos militares, que leva em consideração o Índice de Massa Corporal mais comumente usado e a medida da cintura, quase 40.000 soldados correm o risco de problemas de saúde devido ao seu tamanho, de acordo com o Mail.