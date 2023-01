Aniversário de Kim Jong-un voltou a passar sem comemorações

A dinastia Kim tem uma tradição de comemorações de aniversário tardias. De acordo com o Ministério da Unificação da Coreia do Sul, o aniversário do fundador do país, Kim Il Sung, e do avô Kim Jong-un, em 15 de abril , não se tornou feriado imediatamente. No aniversário de 50 anos, em 1962, foi feito um dia de folga temporária, e a data se tornou o “principal feriado da nação” a partir de 1972, no 60º aniversário do líder. Em 1997, este dia ainda recebeu um nome especial – “Dia do Sol”.