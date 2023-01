Um em cada quatro europeus tem problemas para aquecer sua casa – pesquisa – CMIO

A situação é mais terrível na Grécia, onde mais da metade dos entrevistados está lutando para pagar as contas, descobriu um grupo de estudos

Mais de um quarto dos europeus está enfrentando problemas para aquecer suas casas e pagar dívidas de habitação e serviços públicos, informou a mídia húngara na sexta-feira, citando uma pesquisa do grupo de estudos Szazadveg.

De acordo com a pesquisa, batizada de Projeto Europa, 26% da amostra, que representa cerca de 100 milhões de pessoas, não consegue aquecer adequadamente suas casas. Os gregos parecem ser os mais afetados, com 56% da população enfrentando dificuldades com o aquecimento. Em Portugal e França, 34% dos residentes descreveram os mesmos problemas. Finlândia, Hungria, Áustria e Dinamarca foram os menos afetados, com menos de 15% dos residentes admitindo dificuldades.

Cada um dos quatro entrevistados na pesquisa disse que não conseguiu pagar a conta de aquecimento pelo menos uma vez durante o ano passado. Esse valor foi também o mais elevado da Grécia, com 51% da população afetada, seguindo-se Chipre com 37%, Irlanda e Bulgária, com 35% cada.

Os entrevistados culparam a inflação por seus problemas, já que o aumento dos preços de tudo, de energia a alimentos, afeta sua capacidade de pagar as contas.

De acordo com a pesquisa, as contas de aquecimento tornaram-se muito menos acessíveis do que em 2021. Os autores observaram que em 2021, com base em dados da agência oficial de estatísticas da Europa, Eurostat, apenas 6,9% dos lares europeus (cerca de 29,9 milhões de pessoas) não conseguiram aquecer adequadamente suas casas e 6,4% lutavam para pagar as contas.

A pesquisa foi realizada entre 38.000 adultos europeus selecionados aleatoriamente entre 13 de outubro e 7 de dezembro de 2022. A pesquisa cobriu a UE, Reino Unido, Noruega, Suíça, Moldávia, Albânia, Kosovo, Macedônia do Norte, Montenegro, Sérvia e Bósnia-Herzegovina.

