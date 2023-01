Roskosmos negou relatos da separação da tripulação da Soyuz MS-22

Anteriormente, vários canais de telegrama publicaram informações de que Roskosmos e a NASA supostamente tomaram uma decisão sobre o trabalho futuro com a espaçonave Soyuz MS-22 e sua tripulação. De acordo com esses dados, o navio pousará vazio no modo automático, a próxima Soyuz MS-23 partirá em fevereiro , não em março , com o comandante Oleg Kononenko e dois assentos vazios. Ainda em fevereiro , o navio americano Crew Dragon voará com três tripulantes e um assento vazio. Os tripulantes russos Sergei Prokopiev e Dmitry Petelin retornarão na Soyuz MS-23, e o americano Frank Rubio, que também voou com eles na Soyuz MS-22, retornará na Crew Dragon.