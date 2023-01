TikTok é pelo menos tanto uma operação de influência dos EUA quanto da China – CMIO

Revelações de uma campanha de espionagem baseada em Pequim no serviço de compartilhamento de vídeo serviram para ofuscar os próprios esforços insidiosos de Washington

Foi revelado que o TikTok espionou vários jornalistas da revista Forbes que estavam investigando a empresa, a fim de descobrir quais funcionários estavam vazando material interno. A exposição foi enquadrada como evidência de atividades chinesas obscuras – mas o status secreto do TikTok como uma ala do poder de propaganda dos EUA aponta para uma história muito diferente da que a grande mídia está contando.

A existência da campanha de vigilância encoberta no TikTok foi confirmada após uma investigação interna da ByteDance, empresa controladora do TikTok, que descobriu que os funcionários obtiveram acesso indevido a endereços IP e dados do usuário na tentativa de identificar se os jornalistas estiveram nos mesmos locais que o ByteDance. funcionários.

“A má conduta de certos indivíduos … foi um uso indevido flagrante de sua autoridade para obter acesso aos dados do usuário”, disse um porta-voz do TikTok, comentando as descobertas da investigação. “Esse mau comportamento é inaceitável e não está de acordo com nossos esforços no TikTok para ganhar a confiança de nossos usuários”.

Conhecida como Projeto Raven, a campanha de vigilância foi lançada neste verão depois que o BuzzFeed publicou uma história revelando que os funcionários da ByteDance na China acessaram repetidamente dados de usuários dos EUA. Com base em mais de 80 horas de gravações de áudio vazadas de reuniões internas do TikTok, a história especulou sobre como o governo chinês poderia obter acesso aos dados pessoais dos usuários americanos e influenciar seus “comportamento comercial, cultural ou político” através dos algoritmos do TikTok.













O Projeto Raven foi supervisionado pelo departamento de Auditoria Interna e Controle de Risco da ByteDance, com sede em Pequim, que é o principal responsável por investigar possíveis más condutas de funcionários atuais e antigos da ByteDance. Os funcionários dessa unidade coletaram dados de ex-jornalistas do BuzzFeed e do Financial Times, bem como de um “pequeno número de pessoas ligadas aos repórteres” por meio de suas contas TikTok, admite ByteDance.

A investigação interna do Projeto Raven levou à demissão do principal auditor interno da ByteDance, que liderou o esforço de espionagem, enquanto o executivo baseado na China a quem ele se reportava renunciou. Dois funcionários na China e nos EUA envolvidos no Projeto Raven também foram demitidos.

“Nenhum dos indivíduos encontrados por ter participado diretamente ou supervisionado o plano equivocado permanece empregado na ByteDance,” a empresa afirmou em e-mails internos. “Indivíduos abusaram de sua autoridade para obter acesso aos dados do usuário do TikTok.”

A condenação da operação de espionagem foi generalizada e agressiva. Um porta-voz da Forbes afirmou que o esforço foi “um ataque direto à ideia de uma imprensa livre e seu papel crítico em uma democracia funcional.” Um representante da Comissão Federal de Comunicações disse à Forbes, “este deve ser o último prego no caixão para a ideia de que as autoridades americanas podem confiar no TikTok.” Enquanto isso, o presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, Mark Warner, um notável falcão anti-China, tinha palavras ainda mais inflamadas para a rede social:

“Este novo desenvolvimento reforça as sérias preocupações que a plataforma de mídia social permitiu que engenheiros e executivos em [China] acessar repetidamente dados privados de usuários dos EUA, apesar das repetidas reivindicações a legisladores e usuários de que esses dados estavam protegidos. O DoJ também promete há mais de um ano que está procurando maneiras de proteger os dados dos usuários dos EUA da Bytedance e do PCC – é hora de apresentar essa solução ou o Congresso poderá ser forçado a intervir em breve. ”













A espionagem certamente foi uma manobra chocante, mas a raiva justa da Forbes, da FCC e da Warner é equivocada, provavelmente por um projeto deliberado. Embora o TikTok seja uma conseqüência internacional da popular plataforma de compartilhamento de vídeos Douyin da China e a ByteDance seja uma gigante tecnológica chinesa, a rede social em sua forma ocidental é uma entidade dominada pelos Estados Unidos em todos os aspectos.

MintPress News documentou como há um “pipeline” entre a OTAN e as agências governamentais dos EUA, como o Departamento de Segurança Interna e o Departamento de Estado, e o TikTok. Os profissionais militares e de inteligência passam diretamente do primeiro para a segurança e outras funções na rede social. Em pelo menos um caso, um oficial de inteligência militar parece ser empregado pelo Exército dos EUA e pelo TikTok simultaneamente.

Além do mais, o TikTok é abertamente armado e explorado por Washington para fins de guerra de informação em casa e no exterior. Tamanho interesse é compreensível – em 2021, tornou-se o site mais visitado do mundo e tem pelo menos 70 milhões de usuários ativos só nos Estados Unidos.

Em março, a Casa Branca convocou uma chamada de Zoom com 30 das principais estrelas do TikTok, durante a qual foram informados sobre o conflito na Ucrânia por funcionários do Conselho de Segurança Nacional e pela secretária de imprensa do governo Biden na época, Jen Psaki. Tópicos incluídos nos EUA “objetivos estratégicos na região”, e como assuntos específicos devem ser referidos e enquadrados em videoclipes.

“Reconhecemos que esta é uma via extremamente importante na forma como o público americano está descobrindo as últimas novidades”, O diretor de estratégia digital da Casa Branca, Rob Flaherty, disse no início da reunião: “então queríamos garantir que você tivesse as informações mais recentes de uma fonte confiável.”













A preocupação do mainstream sobre o acesso do TikTok às informações pessoais de milhões de cidadãos dos EUA e sua suposta capacidade de manipular e influenciar o conteúdo do usuário deve ser entendida no contexto do governo dos EUA e de seu aparato de segurança nacional e agências de espionagem , querendo ter um grau ainda maior de controle direto sobre a rede social.

Certamente não é coincidência que a exposição da operação de espionagem do TikTok ocorra no momento em que a ByteDance está negociando um contrato de segurança nacional com o Comitê de Investimentos Estrangeiros do Departamento do Tesouro nos EUA. De acordo com um relatório recente, baseado em fontes não identificadas, este acordo foi suspenso. Se for adiante no final, o que quer que surja governará como o TikTok lida com os dados pessoais dos usuários americanos, e a empresa já prometeu que tudo isso será armazenado em solo americano pela gigante da tecnologia Oracle daqui para frente.

Além disso, o acesso aos dados de usuários dos EUA pela equipe do TikTok será “limitado apenas a pessoal autorizado, de acordo com protocolos em desenvolvimento com o governo dos EUA.” Isso garantirá que as informações pessoais confidenciais dos americanos estejam protegidas de olhares indiscretos na China – mas também concederá uma enorme quantidade de poder a Washington sobre esses dados. E o histórico das agências de espionagem dos EUA de abusar e armar tais dados quase garante que o direito irrestrito de explorá-los estará embutido naqueles “protocolos”.