Cerca de 50% dos alemães considera um erro Berlim dar veículos Marder a Kiev, aponta pesquisa

Os países ocidentais têm aumentado seu apoio militar a Kiev desde o início da operação militar especial russa na Ucrânia. Em abril Moscou enviou uma nota aos Estados membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). O ministro das Relações Exteriores da Rússia , Sergei Lavrov, alertou que qualquer carregamento de armas em território ucraniano. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, por sua vez, afirmou que o fornecimento de armas estava minando as perspectivas de um futuro processo de paz.