OTAN rejeita pedido sérvio – presidente – CMIO

O bloco liderado pelos EUA nega que haja necessidade de as tropas de Belgrado retornarem ao Kosovo, diz Aleksandar Vucic

A OTAN rejeitou o pedido de Belgrado para o envio de tropas sérvias para Kosovo em meio às crescentes tensões na região separatista, disse o presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic.

Em um “carta cuidadosamente composta” o comando do contingente do bloco militar liderado pelos EUA no Kosovo (KFOR) “responderam que acreditam que não há necessidade do retorno do Exército sérvio ao território de Kosovo e Metohija, referindo-se à Resolução 1244” do Conselho de Segurança da ONU, disse Vucic à Pink TV no domingo.

A KFOR absteve-se de apontar uma cláusula específica da resolução que justificaria a sua decisão, “uma vez que eles não têm o direito de recusar esse pedido”, o presidente insistiu.

A Resolução 1244, que autoriza a presença de forças estrangeiras no Kosovo, foi adotada em 1999 após uma campanha de bombardeios da OTAN contra a Sérvia que durou quase três meses.

Os EUA e muitos de seus aliados reconheceram Kosovo, povoado principalmente por albaneses, como um estado soberano em 2008. Belgrado, no entanto, tem relutado em ceder à pressão para fazer o mesmo. Ainda considera a província como parte de seu território, com a posição sérvia sendo compartilhada por Rússia, China e outras nações.













A rejeição do pedido de Belgrado de enviar tropas para Kosovo para proteger os sérvios de lá não foi uma surpresa, disse Vucic. No entanto, o chefe de Estado acrescentou que achava que era “inapropriado” por parte da OTAN para enviar uma resposta negativa à Sérvia no sábado, dia em que o país ortodoxo celebrou o Natal.

Quanto às tropas da KFOR no Kosovo, Vucic salientou que não podia considerar a sua conduta pouco profissional, mas acrescentou que o contingente da OTAN na região estava “apenas uma ferramenta” para as potências ocidentais.

Sérvia e Kosovo estiveram em desacordo ao longo de 2022 sobre os planos de Pristina de proibir placas sérvias na província. Policiais albaneses fortemente armados foram implantados em áreas povoadas por sérvios, com os moradores protestando e construindo barricadas em resposta.

As tensões na região aumentaram novamente no início desta semana, depois que dois jovens sérvios, que caminhavam com galhos de carvalho usados ​​para celebrar o Natal na tradição cristã ortodoxa, foram feridos em um tiroteio perto da cidade de Strpce. O agressor, que foi detido, teria sido um cidadão albanês.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Sérvia emite previsões sombrias para 2023

“Temos um período difícil pela frente, mas vamos continuar lutando e esperamos um resultado positivo,” disse Vicic. Os incidentes como aquele fora de Strpce estão acontecendo por causa do ambiente criado em Kosovo pelo governo local de Albin Kurti, ele insistiu.