União Europeia reduz retirada de gás de seus depósitos subterrâneos e aumenta energia eólica

A União Europeia (UE) reduziu a taxa de retirada de gás de suas instalações subterrâneas de armazenamento e quase dobrou o volume de geração de eletricidade a partir dos parques eólicos, mostram no domingo (8) dados da Infraestrutura de Gás da Europa (GIE, na sigla em inglês) e da associação WindEurope.

As instalações subterrâneas europeias estavam abastecidas em 83,21% no sábado (7), perdendo 0,02 pontos percentuais em um dia, segundo a GIE.

Ao mesmo tempo, as reservas de gás europeias continuam altas, no nível de 90,5 bilhões de metros cúbicos, o que é 35 bilhões de metros cúbicos acima da média do ano passado, revelam os dados.