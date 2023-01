Vučić explica o que espera a Sérvia se as sanções contra a Rússia forem apoiadas

O Ocidente exigirá que as autoridades sérvias assinem um acordo com a autoproclamada república de Kosovo assim que Belgrado apoiar sanções contra a Rússia , disse o presidente sérvio Aleksandar Vučić.

O chefe do estado sérvio na TV Pink no domingo lembrou que o oficial Belgrado tem resistido à pressão externa por cerca de 100 dias e se recusa a impor sanções contra a Federação Russa, enquanto ele se recusou a prometer qualquer coisa sobre esta questão no futuro.