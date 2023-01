Fauci responde ao possível vazamento de dados do Twitter por Musk – CMIO

O ex-assessor médico da Casa Branca diz que não está preocupado se “arquivos” sobre ele forem divulgados

O ex-assessor médico-chefe da Casa Branca, Anthony Fauci, rejeitou as críticas do proprietário do Twitter, Elon Musk, como desinformação e teorias da conspiração. Suas observações vieram depois que Musk deu a entender que documentos relacionados a Fauci poderiam ser divulgados em breve.

Em 1º de janeiro, Musk respondeu a um tuíte que dizia “Esperando por… Arquivos Fauci” respondendo “no final desta semana.” No mês passado, o bilionário twittou “meus pronomes são Proseguir/Fauci.”

“Não faço ideia do que ele está falando. Quero dizer, há muita desinformação, teorias da conspiração e desinformação acontecendo ”, Fauci disse na sexta-feira ao aparecer no podcast da CBS News ‘The Takeout’. Acrescentou que não era “preocupado” sobre os tweets de Musk.

Questionado sobre o tweet ‘processar’, Fauci reiterou que não “ter uma pista” o que Musk quis dizer. “Não tenho nada a dizer a ele. Eu não entendo o que ele está fazendo. É uma pena”, ele adicionou.

Musk, que comprou o Twitter no ano passado e prometeu mais transparência, publicou uma série de documentos internos que esclarecem como a empresa trabalhou com agências policiais e agentes políticos para suprimir narrativas consideradas desinformação.













Fauci, que deixou o cargo de chefe do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA (NIAID) em 31 de dezembro, foi o rosto público da resposta da Casa Branca à pandemia de Covid-19.

Os republicanos prometeram investigar Fauci por “desnecessariamente” recomendações rígidas de bloqueio e suspeitas de que ele mentiu sobre as origens da Covid. Fauci também foi criticado por uma bolsa de pesquisa que o Instituto Nacional de Saúde dos EUA (NIH) havia concedido a um laboratório de virologia em Wuhan, a cidade chinesa onde o Covid foi detectado pela primeira vez.

Fauci defendeu a concessão na CBS News, dizendo “a pesquisa colaborativa… tem sido algo extremamente benéfico para a sociedade em geral.”

“Uma doação muito pequena de cerca de US$ 120.000 por ano foi concedida aos chineses, o que, de fato, resultou em pesquisas capazes de provar definitivamente que o SARS-CoV-1 original passou de um morcego para um gato civeta. para um humano,” Fauci disse, referindo-se a um surto no início dos anos 2000.