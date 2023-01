Talibã assina acordo de petróleo com empresa chinesa – Bloomberg – CMIO

É o primeiro grande contrato internacional de energia para os atuais governantes afegãos

O governo talibã do Afeganistão assinou um acordo de extração de petróleo com uma empresa chinesa, informou a Bloomberg na sexta-feira.

O contrato com a Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Company (CAPEIC) foi assinado em Cabul na presença do vice-primeiro-ministro do Talibã para assuntos econômicos, Mullah Abdul Ghani Baradar, e do embaixador chinês no Afeganistão, Wang Yu, disse o jornal, citando uma declaração do governo talibã.

O acordo de extração de petróleo de 25 anos veria a CAPEIC perfurando petróleo na bacia de Amu Darya. É o primeiro grande acordo internacional de extração de energia do Talibã desde que o grupo assumiu o controle do país em 2021.

“Em termos de recursos naturais, o Afeganistão é uma nação rica. Além de outros minerais, o petróleo é a riqueza do povo afegão com a qual pode contar a economia do país”, Bloomberg citou Baradar como dizendo.

A empresa chinesa investirá até US$ 150 milhões por ano, que aumentará para US$ 540 milhões em três anos, e dará empregos a 3.000 afegãos, acrescentou a agência.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

A corrupção dos EUA condenou o Afeganistão – ex-presidente

Estima-se que o Afeganistão tenha mais de US$ 1 trilhão em recursos naturais, como gás natural, petróleo, cobre e terras raras, que estão praticamente inexplorados devido a décadas de turbulência. Depois que o Talibã chegou ao poder em 2021, os EUA congelaram mais de US$ 7 bilhões de suas reservas em moeda estrangeira, deixando o país com falta de caixa. A China, que compartilha uma fronteira de 76 quilômetros com o Afeganistão, disse na época que estava pronta para aprofundar “amigável e cooperativo” relações com o Afeganistão.

O Talibã ainda não foi reconhecido como governo legítimo do Afeganistão por nenhum país.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT