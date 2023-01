O fornecimento de blindagem pesada para Kiev exigiria coordenação com aliados estrangeiros, disse um importante político da coalizão governista alemã

Berlim não tem planos imediatos de enviar tanques de guerra Leopard de fabricação alemã para a Ucrânia, disse Lars Klingbeil, colíder do Partido Social Democrata (SPD), que faz parte da coalizão governista da Alemanha.

Apesar de anunciar a entrega de 40 veículos de combate de infantaria Marder e uma bateria de defesa aérea Patriot fabricada nos Estados Unidos para Kiev no início desta semana, Berlim está sob pressão para fazer ainda mais por Kiev em seu conflito com Moscou e também fornecer blindagem pesada.

Klingbeil disse à emissora N-TV no sábado que o fornecimento de tanques Leopard para a Ucrânia exigiria coordenação com aliados estrangeiros e não pode acontecer unilateralmente.

“Nenhum país está entregando tanques de guerra pesados ​​como o Leopard 1 ou 2” ao governo de Zelensky, explicou.

No entanto, o co-líder do SPD não descartou as entregas alemãs de blindados pesados ​​para a Ucrânia no futuro.













O primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki disse no sábado que Varsóvia não daria a Kiev seus tanques Leopard 2 “sem uma coalizão mais ampla” de países dispostos a fazer o mesmo. Ele foi ecoado pelo presidente do comitê finlandês de assuntos de defesa, Antti Hakkanen, que disse que Helsinque forneceria seus Leopardos se tal decisão fosse tomada em nível europeu. Mesmo neste caso, a contribuição finlandesa seria “pequena” pois prioriza sua própria defesa.

Alemanha anunciou a entrega planejada de Marder “tanques leves” na quinta-feira em um comunicado conjunto com os EUA, que disse que enviará seus veículos de combate de infantaria Bradley para a Ucrânia. Um dia antes, a França revelou que Kiev receberá seus veículos de combate blindados AMX-10.

As entregas são “um sinal de que a aliança ocidental está agindo em estreita coordenação e continua a fortalecer a Ucrânia”, Klingbeil disse em outra entrevista à rede RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Até agora, nenhum país da OTAN anunciou planos de fornecer à Ucrânia tanques de guerra principais de fabricação ocidental. Um oficial não identificado dos EUA descartou explicitamente a transferência dos tanques M1 Abrams dos EUA para Kiev, informou o Washington Post na quarta-feira.

A embaixada da Rússia em Berlim sugeriu que a Alemanha só concordou em enviar Marders a Kiev “sob pressão significativa de Washington, agindo de acordo com a lógica destrutiva da solidariedade transatlântica”. Isso é “a linha moral que as autoridades alemãs não deveriam ter cruzado”, considerando os crimes de guerra que os nazistas cometeram na União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, acrescentou o comunicado.