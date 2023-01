Mais aumentos de taxas previstos na zona do euro – CMIO

A inflação na zona do euro caiu para um dígito pela primeira vez em meses em dezembro, segundo dados do Eurostat, o escritório de estatísticas da UE, divulgados na sexta-feira.

A inflação global da região, que inclui custos de alimentos e energia, ficou em 9,2% em relação ao ano passado, caindo acentuadamente de 10,1% em novembro, mostram os dados. Os analistas atribuem o crescimento mais lento dos preços à queda nos custos de energia que ocorreu logo após o clima ameno fora de época.

No entanto, o núcleo da inflação, que exclui alimentos e energia, atingiu um recorde de 5,2%, com analistas alertando que o Banco Central Europeu (BCE) provavelmente continuará a política monetária restritiva do ano passado até 2023.

“É provável que o BCE mantenha sua retórica agressiva no curto prazo, apesar das grandes quedas – e da probabilidade de novas quedas acentuadas este ano,” Franziska Palmas, economista sênior do grupo de pesquisa Capital Economics, disse ao Financial Times. Paul Hollingsworth, economista-chefe do BNP Paribas, acrescentou que 2023 “será principalmente sobre ficar sob o capô da inflação e ver exatamente o que a está impulsionando.”

No ano passado, o BCE aumentou a taxa de juros em um ritmo sem precedentes para combater o aumento dos preços, elevando-a de 0,5% negativo em julho para 2% no final do ano. Carsten Brzeski, economista do ING, disse à Bloomberg que “teimosamente alto” a inflação subjacente manterá as taxas de juros em níveis mais altos após os aumentos em fevereiro, março e “provavelmente ainda no segundo trimestre,” com o regulador “mudando seu foco da inflação plena para o núcleo da inflação e o crescimento dos salários.”













No mês passado, a presidente do BCE, Christine Lagarde, alertou contra o foco em mudanças de curto prazo na taxa básica, já que os próximos meses provavelmente trarão mais picos de preços.

“Pode ser que o número de dezembro… seja um pouco menor. Mas temos boas razões para acreditar que janeiro e fevereiro, por exemplo, devem ser maiores. Portanto, não podemos nos fixar em um único número.”

As projeções do BCE para a inflação neste ano permanecem bem acima da meta de 2%, com média de 6,3% no final do ano.

