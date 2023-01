Primeiro-ministro do Japão fala sobre o terrível estado da Europa

Por causa da situação em torno da Ucrânia, a Europa se encontrava em uma “posição terrível” porque antes disso sua prosperidade era construída com suprimentos baratos e estáveis ​​da Rússia , disse o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida ao canal de TV NHK.

“A Europa pensa na vida e na produção há décadas, com base no abastecimento de energia estável e barato da Rússia. No entanto, o conflito na Ucrânia mudou radicalmente a imagem do futuro da Europa, a situação tornou-se terrível”, disse o primeiro-ministro .