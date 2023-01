Finlandeses estocando lenha – Reuters — CMIO

A disparada dos preços da energia e a perda de fornecimento da Rússia ameaçam os apagões no país nórdico

Os crescentes custos de energia e as preocupações com os apagões de eletricidade neste inverno levaram as pessoas em um dos países mais ao norte do mundo, a Finlândia, a acumular lenha e reformar suas casas para reduzir o uso de energia, informou a Reuters.

A perda de petróleo, gás e eletricidade da Rússia ameaça ter um impacto enorme na nação nórdica. Além disso, problemas técnicos limitaram a produção de uma nova usina nuclear doméstica, provocando alertas de apagões.

“A Finlândia costumava trazer um terço de sua energia da Rússia e agora estamos perto de zero”, disse Riku Huttunen, diretor-geral de política energética e climática do Ministério finlandês de Assuntos Econômicos.

“Pode-se dizer que, se tivermos 20 graus Celsius negativos (-4 Fahrenheit) no sul e possivelmente 30 graus negativos no norte, o risco de falta de eletricidade é muito próximo”, disse. disse Huttunen à Reuters.

As temperaturas na Finlândia no inverno costumam cair abaixo de -20°C, enquanto as cidades recebem menos de seis horas de luz por dia nos meses mais escuros do ano. Isso torna o país particularmente vulnerável à crise energética da UE, com uma perda de energia potencialmente expondo os residentes a condições de risco de vida em questão de horas.

De acordo com o relatório da Reuters, desde o verão, os finlandeses estão acumulando tochas, bombas de calor, temporizadores, painéis solares e lenha.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Finlândia nega indenização por cancelamento de projeto nuclear russo – oficial

“Ficamos três, quatro meses sem folga”, Jari Saari, produtor de lenha, disse à mídia, contando como recebeu ligações ininterruptas de clientes que desejavam estocar.

“A certa altura, tínhamos 400 pessoas esperando, comecei a enfatizar que, e se eu tivesse prometido fazer demais?” disse Sari.

O produtor de lenha observou que os custos crescentes da madeira, transporte e aquecimento aumentaram o preço para os consumidores, com um metro cúbico aproximado de lenha custando agora € 120 ($ 128), acima dos € 85-90 pré-crise.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT