A cooperação entre a Rússia e a Eritreia nas esferas política, econômica e humanitária, bem como na cultura, crescerá e se fortalecerá, disse Petros Tseggai, embaixador do país na Federação Russa, em entrevista à RIA Novosti.

“As relações políticas com a Rússia foram boas todos esses anos, eles também se apoiaram na arena internacional. Mas agora nossa cooperação vai crescer e se fortalecer especialmente não apenas na esfera militar, mas também nas áreas política, econômica, humanitária, em comércio e cultura”, afirmou.

Anteriormente, o embaixador da Eritreia disse em entrevista à RIA Novosti que seu país pretende aprofundar a cooperação com a Federação Russa no campo técnico-militar e no campo da exploração geológica.