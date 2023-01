Professores de Chicago agrediram sexualmente centenas de estudantes – relatório – CMIO

Uma investigação interna comprovou mais de 300 alegações de aliciamento e outras más condutas sexuais

Investigadores internos das Escolas Públicas de Chicago (CPS), o terceiro maior distrito escolar dos Estados Unidos, comprovaram alegações de que centenas de professores e administradores abusaram sexualmente de seus alunos, revelou um relatório do inspetor geral.

Mais de 600 queixas de má conduta sexual foram investigadas durante o ano letivo de 2021-2022, e as alegações foram consideradas válidas em cerca de metade desses casos, disse o Escritório do Inspetor Geral (OIG) do distrito no início deste mês em seu relatório anual. O escritório dobrou o número de denúncias investigadas em relação ao ano anterior, em uma iniciativa para acelerar o processamento de seus “volume de casos extraordinariamente alto.” O número de novos casos abertos saltou 38% em relação ao ano anterior.

Em um caso, um professor do ensino médio “envolvido em um padrão sistemático de comportamentos de higiene com estudantes do sexo feminino”, disse o relatório. Ele fez contato físico íntimo com os alunos e solicitou atos sexuais abertamente, como pedir a uma garota que recrutasse um colega de classe para um trio.













Outra queixa envolveu um professor do ensino médio que agrediu sexualmente uma estudante de 17 anos em três ocasiões, depois de tocá-la com toques e comentários inapropriados, disse o OIG. Ele foi acusado criminalmente, mas um júri o absolveu em novembro passado. As alegações foram corroboradas por mensagens de texto para o aluno. Em uma nota, a professora implorou para que ela não denunciasse as agressões, disse o relatório.

Em outro caso, um ex-funcionário se declarou culpado de abuso sexual criminoso após ser acusado de fazer sexo com uma estudante ao longo de um ano, começando quando ela tinha 16 anos. Ele também forneceu álcool à menina e a orientou a comprar maconha para ele. . O OIG disse que ele ameaçou matar a estudante e sua família quando descobriu que poderia estar sob investigação.

Algumas queixas contra os professores foram maltratadas. Por exemplo, o OIG disse que os funcionários não notificaram os administradores quando um aluno do ensino médio relatou que um professor expôs seu pênis a ela, em vez disso, deu desculpas por ele. Quando ela postou uma mensagem sobre o incidente nas redes sociais, um aluno mais jovem se apresentou para alegar que o mesmo professor havia enviado vídeos de si mesmo se masturbando.

Uma investigação de suposta má conduta sexual de dois funcionários de uma academia militar do CPS se expandiu rapidamente à medida que novas acusações surgiram. A investigação finalmente comprovou alegações de má conduta de 13 funcionários, incluindo o ex-diretor, disse o OIG.