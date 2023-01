Coreia do Sul comprará sistema de vigilância aérea de Israel

Os militares sul-coreanos estão considerando adquirir o sistema Sky Spotter da empresa israelense Rafael Advanced Defense Systems para aumentar suas capacidades de defesa depois que cinco drones norte-coreanos se infiltraram em seu espaço aéreo no final de dezembro , disse a fonte da agência.

Moradores de Primorye observaram o brilho de um foguete lançado pela Coreia do Sul

O sistema Sky Spotter é projetado para detecção precoce e rastreamento de objetos aéreos, incluindo veículos aéreos não tripulados, bem como balões e pipas, que são usados ​​para ataques terroristas. O site do fabricante observa que o sistema é capaz de rastrear vários objetos ao mesmo tempo, mesmo aqueles que possuem funcionalidade furtiva.

Seul planeja nas próximas semanas revisar a eficácia do sistema em possivelmente combater os drones norte-coreanos, especialmente em comparação com outros radares e dispositivos de vigilância térmica, e decidir se solicita formalmente a compra do Sky Spotter.