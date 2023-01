Twitter demite mais censores – mídia – CMIO

Novas demissões supostamente afetaram “desinformação” e outros moderadores de conteúdo

A rede social despediu pelo menos uma dezena de funcionários responsáveis ​​pelo tratamento do “política de desinformação, apelos globais e mídia estatal” em seus escritórios de Dublin e Cingapura, informou a Bloomberg no sábado, citando pessoas familiarizadas com a mais recente de uma série de reformas radicais conduzidas pelo novo CEO da empresa, Elon Musk.

A chefe de confiança e segurança do Twitter, Ella Irwin, disse à publicação que, para “consolidar equipas,” a empresa apenas eliminou posições duplicadas e cortou empregos com carga de trabalho insuficiente para justificar sua existência. Os cortes de sexta-feira afetaram o chefe de integridade do site para a região Ásia-Pacífico do Twitter, Nur Azhar Bin Ayob, e a diretora sênior de política de receita, Analuisa Dominguez, enquanto outros pediram para não serem identificados.

Em uma declaração separada à Reuters, Irwin admitiu alguns novos cortes em seu departamento, mas disse que a empresa ainda tem “milhares de pessoas” responsável pela moderação do conteúdo e tem “não fez cortes às equipas que fazem esse trabalho diariamente.”

Depois de finalizar a compra do Twitter por US$ 44 bilhões em outubro, Musk reconheceu que a falência era uma possibilidade para a gigante da mídia social se ela não começasse a gerar mais dinheiro. Na tentativa de cortar custos, demitiu metade dos funcionários da empresa, incluindo a maioria dos altos executivos, e ordenou que os funcionários restantes parassem de trabalhar em casa. Ao todo, cerca de dois terços dos funcionários e contratados da empresa em todo o mundo foram demitidos, demitidos ou pediram demissão.













Como novo proprietário do site, Musk também pressionou para reduzir as restrições de conteúdo, prometendo tornar o Twitter um refúgio para a liberdade de expressão, ao mesmo tempo em que introduziu uma série de mudanças nas políticas que provocaram reação do establishment da mídia e de seus aliados famosos. Ele reativou as contas de dezenas de seus usuários mais controversos e começou a compartilhar comunicações internas da empresa sugerindo uma enorme conspiração política entre o governo dos EUA, agências de inteligência e as plataformas de Big Tech para censurar histórias, opiniões e pessoas politicamente inconvenientes.

O bilionário pareceu reconhecer que nem todos apoiaram seus recentes desvios políticos esta semana, fazendo uma pesquisa com seus seguidores para saber se ele deveria “Fique fora da política” ou “continue atirando nos pés dele.” Mais tarde, ele brincou que “Se eu cavar minha cova fundo o suficiente, talvez saia do outro lado da Terra.”