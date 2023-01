Risco de recessão nos EUA aumentando – pesquisa do Fed – CMIO

Mais estados americanos estão sofrendo declínios econômicos, alertou o St. Louis Federal Reserve Bank

Pouco mais da metade dos estados dos EUA está lutando contra a desaceleração da atividade econômica, o que pode ser um sinal de uma recessão iminente, de acordo com uma nova pesquisa do St. Louis Federal Reserve Bank.

O relatório de dezembro apontou que normalmente quando 26 estados demonstram números econômicos em queda, isso oferece “confiança razoável” a nação como um todo entrará em recessão.

Vinte e sete estados tiveram atividade em declínio em outubro, o que é suficiente para apontar para uma desaceleração iminente, disseram os autores do relatório, observando que 35 estados sofreram quedas antes de uma recessão curta e acentuada observada na primavera de 2020.

A publicação seguiu outro relatório, do Fed de São Francisco, que também indicou risco crescente de que a economia americana entre em recessão em algum momento nos próximos meses.

Como esse documento explicou, as taxas de desemprego atingem o mínimo e começam a subir antes de uma recessão em um padrão altamente confiável. Quando essa mudança ocorre, sinaliza o início de uma recessão em cerca de oito meses.

O relatório observou que o Federal Reserve dos EUA espera que a taxa nacional de desemprego suba este ano para 4,6%, acrescentando que, se a previsão do Fed se concretizar, “tal aumento desencadearia uma previsão de recessão com base na taxa de desemprego.”

Economistas têm levantado preocupações ultimamente sobre a perspectiva de que a economia dos EUA despenque principalmente devido às ações enérgicas do Fed sobre a inflação.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

‘O mundo está em um acidente de trem em câmera lenta’ – Nouriel Roubini

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no entanto, disse em dezembro que não via a perspectiva atual do regulador como uma previsão de recessão, dada a expectativa de que o crescimento permaneceria positivo.

“Acho que ninguém sabe se vamos ter uma recessão ou não e, se tivermos, se vai ser profunda ou não. É apenas, não é cognoscível,” disse Powell.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT