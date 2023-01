Bayraktar sugere kill switch em drones de combate – CMIO

A fabricante turca de drones Baykar “domina” o software de sua tecnologia, disse o CTO da empresa

A empresa de defesa de Türkiye, Baykar, minimizou as preocupações de que, à medida que aumenta as exportações, seus drones de ataque possam se voltar contra Ancara algum dia, com o principal executivo da empresa sugerindo que todas as precauções necessárias fossem tomadas contra a tecnologia militar cair nas mãos de um potencial inimigo.

Falando em entrevista à TV100 no início desta semana, o presidente e diretor de tecnologia da Baykar, Selcuk Bayraktar, explicou que, antes de mais nada, a empresa vende drones de combate apenas para países que têm “relações estreitas” ou um “aliança estratégica” com Türkiye e, portanto, não “esperar” uma facada nas costas.

“Você também sabe que esses são dispositivos de alta tecnologia e equipa dispositivos de alta tecnologia com software. Só quem desenvolve essa tecnologia domina o software”, ele acrescentou, sem elaborar.













Baykar também tomou medidas para impedir que hackers assumam o controle e causem danos a seus UAVs, explicou o CTO. “Claro, temos medidas especiais em relação à segurança da informação”, Bayraktar disse ao apresentador Candas Tolga Isik. “Agora você sabe que nesta era, os estados também são hackeados. Estamos tomando medidas especiais contra tudo isso, e isso também é uma corrida”.

A fabricante de drones ganhou destaque global depois que o Azerbaijão implantou seus Bayraktar TB2s contra a Armênia com grande efeito no conflito de Nagorno-Karabakh em 2020. O principal UAV já está sendo vendido para mais de uma dúzia de países, com as exportações de Baykar saltando 78% no ano passado para US$ 1,18 bilhão. Ao mesmo tempo, a empresa garante que os militares de Türkiye recebam UAVs a um terço dos preços cobrados em países estrangeiros, disse Bayraktar.













A Ucrânia também comprou dezenas de drones de ataque TB2 antes mesmo do conflito com a Rússia começar em fevereiro passado, com autoridades em Kiev alegando que as armas lhes dariam uma vantagem no campo de batalha contra as regiões de Donbass. No ano passado, Kiev teria recebido um número não especificado de drones adicionais, apesar da neutralidade oficial de Türkiye sobre o conflito.

Desde que a Rússia iniciou sua operação militar, a maior parte da frota de TB2s da Ucrânia foi destruída, afirmou o Ministério da Defesa da Rússia. Em um trote em outubro, um oficial ucraniano os descreveu como “em primeiro lugar, um projeto de relações públicas” e disse “todos foram abatidos em uma semana.”