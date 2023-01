O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está usando seu “pai” presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Kevin McCarthy, e apoio financeiro de países ocidentais para enriquecer, disse a apresentadora de TV e atriz Mindy Robinson em sua conta no Twitter.

O líder da Ucrânia publicou anteriormente um post em sua página do Twitter no qual parabenizou McCarthy por sua eleição para o cargo de presidente do Congresso e expressou a esperança de que o apoio da Casa Branca permaneça duradouro e leve a uma “vitória” para Kyiv .