Cidade fronteiriça se prepara para visita de Biden – CMIO

El Paso limpou vários campos de migrantes enquanto se prepara para receber o presidente

Depois de semanas lotado de imigrantes ilegais que inundam a fronteira sul dos Estados Unidos em meio à crise imigratória americana, El Paso, Texas, está supostamente retirando os migrantes de suas ruas e limpando seus acampamentos no centro da cidade enquanto a cidade se prepara para receber a visita do presidente Joe Biden.

Com a chegada do presidente marcada para domingo, as autoridades de El Paso desmantelaram enormes acampamentos de migrantes nos últimos dias, incluindo aqueles perto da estação rodoviária do centro e da Igreja do Sagrado Coração. Centenas de migrantes teriam sido enviados de volta pelo Rio Grande para Juarez, a cidade mexicana que fica do outro lado da fronteira com El Paso.

Ônibus carregados principalmente com imigrantes venezuelanos foram vistos atravessando uma ponte no centro da cidade para Juarez, escreveu o New York Post no sábado. A polícia supostamente escoltou mais dezenas de migrantes até uma passagem para pedestres.

El Paso limpa o centro de extensos campos de migrantes antes da visita de Biden. Por que não mostrar a ele com o que nossa comunidade de fronteira e agentes da lei estão lidando diariamente? — Mayra Flores (@MayraFlores2022) 6 de janeiro de 2023

A deputada americana Mayra Flores, uma republicana do Texas que no ano passado se tornou a primeira mulher nascida no México eleita para o Congresso, sugeriu que a limpeza está sendo feita para a visita de Biden.













“Por que não mostrar a ele com o que nossa comunidade de fronteira e agentes da lei estão lidando diariamente?” flores disse. Milhares de migrantes chegaram a El Paso nas últimas semanas, refletindo uma crise de fronteira que se alastrou desde que Biden assumiu o cargo em janeiro de 2021. O presidente supostamente não esteve na fronteira sul dos EUA desde que foi levado a um evento de campanha no Novo México de aeroporto de El Paso em 2008.

El Paso, localizada no canto sudoeste do Texas, está tão sobrecarregada que vídeos postados nas redes sociais mostram dezenas de migrantes dormindo no chão do aeroporto da cidade com cobertores da Cruz Vermelha. O prefeito democrata de El Paso, Oscar Leeser, declarou estado de emergência no mês passado e até sugeriu em uma entrevista à CNN que as Nações Unidas deveriam intervir para ajudar a resolver a crise humanitária.

El Paso sendo limpo como se nada de anormal tivesse acontecido ali. Bem a tempo da “visita à fronteira” de Biden. Sugerimos apenas pousar em Des Moines, Iowa e dizer a ele que é El Paso. Ele nunca saberá a diferença. — Sindicato da Patrulha de Fronteira – NBPC (@BPUnion) 6 de janeiro de 2023

As passagens de fronteira por estrangeiros ilegais atingiram um recorde histórico de 2,76 milhões no último ano fiscal do governo, que terminou em 30 de setembro. O sindicato dos oficiais da Patrulha de Fronteira dos EUA disse que a limpeza de El Paso para Biden faria a cidade parecer “Nada incomum aconteceu lá.” O grupo acrescentou, “Sugerimos pousar em Des Moines, Iowa, e dizer a ele que é El Paso. Ele nunca saberá a diferença.