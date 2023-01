Elon Musk quebra recorde do Guinness – CMIO

O empresário sofreu a maior perda de fortuna pessoal desde o crash da Dotcom em 2000

O CEO da Tesla, Elon Musk, que já foi o homem mais rico do mundo, quebrou um recorde mundial do Guinness para a maior perda de riqueza pessoal da história, perdendo até US$ 200 bilhões desde 2021, reconheceu a publicação na sexta-feira.

O magnata dos veículos elétricos perdeu US$ 182 bilhões desde novembro de 2021, segundo a Forbes, embora outras fontes tenham estimado suas perdas em até US$ 200 bilhões. O péssimo desempenho de mercado da Tesla foi a principal causa dos infortúnios fiscais de Musk, já que o bilionário tem a maior parte de seu dinheiro investido na empresa.

O recorde foi anteriormente detido por um bilionário empresário de tecnologia coreano-japonês Masayoshi Son, que viu cerca de US$ 60 bilhões de seu patrimônio líquido ser eliminado em algum momento durante o crash de 2000 da Dotcom.

"E não se preocupe, embora Musk tenha perdido mais dinheiro do que qualquer ser humano na história, ele não passará fome tão cedo – ele ainda é a segunda pessoa mais rica do mundo", disse. a organização de rastreamento de recordes brincou em uma postagem no blog.













Bernard Arnault, o fundador francês da poderosa marca de luxo LVMH, substituiu Musk no topo da lista do Guinness como o homem mais rico do mundo, com um patrimônio líquido de cerca de US$ 190 bilhões.

As ações da Tesla perderam 65% de seu valor ao longo do ano passado, com Musk contribuindo para a queda depois de vender ações da Tesla para pagar sua compra de US$ 44 bilhões do Twitter e desencadear a maior liquidação desde que a empresa abriu o capital em 2010.

Apesar desses números terríveis, no entanto, as declarações públicas de Musk sugerem que ele está otimista sobre o futuro de sua montadora – mesmo quando os investidores o acusam de se distrair com o Twitter. Tesla é “executando melhor do que nunca,” disse ele no mês passado, assegurando aos investidores que “os fundamentos de longo prazo são extremamente fortes” mesmo se “A loucura do mercado de curto prazo é imprevisível.”