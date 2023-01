Juiz suspende extradição de chefe de cartel para os EUA – CMIO

A prisão de Ovidio Guzmán, filho do narcotraficante ‘El Chapo’, desencadeou violência que matou 30 pessoas

Um juiz da Cidade do México bloqueou a extradição para os Estados Unidos de Ovidio ‘El Raton’ Guzman-Lopez, filho do traficante preso Joaquin ‘El Chapo’ Guzman, depois que a sangrenta batalha para prender o chefe do cartel de Sinaloa na quinta-feira deixou pelo menos 30 pessoas mortas.

A decisão do juiz federal na sexta-feira suspensa “os atos que consistem em deportação, expulsão, extradição e sua execução”, informou o jornal mexicano La Prensa. No entanto, outro juiz ordenou que Guzman-Lopez fosse mantido na prisão de segurança máxima do Altiplano por 60 dias, dando às autoridades dos EUA tempo para trabalhar no processo legal de busca de sua extradição.

As autoridades dos EUA emitiram um mandado de prisão para o líder do cartel em setembro de 2019. O ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, disse que não poderia entregar Guzman-Lopez imediatamente a Washington por causa das formalidades legais exigidas. O México também tem seus próprios processos judiciais em andamento contra o réu.

O Guzman mais velho liderou o cartel de Sinaloa e foi extraditado para os EUA em janeiro de 2017. Ele foi condenado em 2019 por 10 acusações criminais, incluindo tráfico de drogas e acusações de armas, e foi condenado à prisão perpétua e ao confisco de ativos de $ 12,6 bilhões.













A captura de Guzman-Lopez, na cidade de Culiacan, no norte do México, ocorreu apenas cinco dias antes do presidente mexicano, Andrés Manuel Lopez Obrador, receber uma visita de seu colega americano, Joe Biden. A prisão ocorreu após uma noite selvagem de violência que levou à morte de 11 policiais e 19 supostos membros do cartel.

As autoridades mexicanas prenderam Guzman-Lopez anteriormente em 2019, mas ele foi libertado por ordem de Lopez Obrador, que temia que o cartel matasse centenas de pessoas em retribuição. O governo de Biden alegou em dezembro de 2021 que Guzman-Lopez e outro filho de El Chapo, Joaquin Guzman-Lopez, estavam produzindo até 5.000 libras de metanfetamina por mês em seus laboratórios no estado de Sinaloa. O cartel também está ligado ao tráfico de fentanil. Mais de 71.000 mortes por overdose nos EUA foram atribuídas ao fentanil em 2021.