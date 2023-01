Condoleezza Rice e Robert Gates acham que mais armas são a solução para os problemas de Kiev

A ex-secretária de Estado dos EUA, Condoleezza Rice, e o ex-secretário de Defesa, Robert Gates, admitiram que a economia e as forças armadas da Ucrânia dependem quase completamente de resgates do Ocidente e, salvo uma reviravolta dramática, suas chances de vitória estão diminuindo.

da Ucrânia “a economia está em frangalhos”, o ex-diplomata e ex-chefe do Pentágono escreveu no Washington Post no sábado.

do país “a capacidade militar e a economia agora dependem quase inteiramente das linhas de vida do Ocidente”, eles continuaram, argumentando que se a Ucrânia não conseguir montar uma ofensiva bem-sucedida em um futuro próximo, o presidente Zelensky será pressionado pelo Ocidente a negociar um cessar-fogo com o presidente russo Vladimir Putin – algo que o líder ucraniano repetidamente se recusou a considerar.

Com a linha de frente relativamente estática desde o outono, as forças russas derrotaram seus oponentes ucranianos em combates ferozes perto de Bakhmut/Artyomovsk, com um comandante mercenário americano reconhecendo recentemente que a Ucrânia está sofrendo “baixas extraordinariamente altas” nesse setor, e o embaixador da Ucrânia no Canadá, Vadim Pristaiko, descrevendo as baixas de seu lado como “imenso” e “indigesta”.

Kiev proclamou publicamente que planeja uma grande ofensiva na primavera, mas Rice e Gates escreveram que a Ucrânia pode ter “semanas, não meses” para ficar na luta.

Para tanto, defendiam o envio de mais e mais pesados ​​armamentos ao país. Embora os EUA já tenham alocado mais de US$ 110 bilhões em ajuda militar e econômica à Ucrânia desde fevereiro, eles disseram que Washington não enviará tanques pesados. Alemanha “e outros aliados” deveria preencher essa necessidade, eles argumentaram.













O governo Biden anunciou na sexta-feira que daria à Ucrânia 50 veículos de combate de infantaria Bradley – a blindagem mais moderna enviada a Kiev até agora – como parte de um pacote de armas de US$ 3 bilhões. A França também prometeu uma série de ‘tanques leves’ com rodas, e a Alemanha prometeu 40 veículos de combate de infantaria Marder.

No entanto, Kiev diz que precisa de mais. Em entrevista ao The Economist no mês passado, o general ucraniano Valery Zaluzhny disse que precisaria de mais 300 tanques, até 700 veículos de combate de infantaria e 500 obuses para conduzir operações ofensivas. Isso é mais do que o número de tais veículos em todo o inventário britânico ou alemão.

A Rússia, enquanto isso, insistiu repetidamente que “bombeando” A Ucrânia com armas acabará por não ter efeito sobre o resultado do conflito e servirá apenas para prolongar as hostilidades e levar a mais derramamento de sangue.