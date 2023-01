A esposa de Macron queria ‘falo e bolas de ouro’ para Notre Dame – ex-ministro – CMIO

A política francesa Roselyne Bachelot afirma que o presidente também estava procurando por “um gesto arquitetônico contemporâneo”

A primeira-dama francesa Brigitte Macron sugeriu redesenhar a icônica torre da catedral de Notre Dame de Paris após um incêndio em 2019 para se assemelhar à genitália masculina dourada, afirmou a ex-ministra da Cultura Roselyne Bachelot em seu livro de memórias ‘682 Days – The Hypocrites’ Ball’, lançado na quinta-feira.

Apenas alguns dias depois que o governo do presidente Emmanuel Macron supostamente criticou sua decisão de reconstruir a torre da catedral de Notre Dame devastada pelo fogo como uma réplica da antiga, Bachelot estava almoçando com a esposa do presidente quando a primeira-dama mostrou a ela “um projeto encimado por uma espécie de falo ereto com sua base cercada por bolas douradas”, revela o livro.

A reação do político não foi incluída no trecho do livro de 682 páginas publicado nas redes sociais na quinta-feira.













Bachelot insistiu desde o início das discussões sobre a reconstrução da torre que deveria ser “construído de forma idêntica para respeitar a Convenção de Veneza,” ela escreveu. Isso desagradou o presidente, que queria “um gesto arquitetônico contemporâneo”, raciocinando que a torre não fazia parte da catedral original de Notre-Dame.

“O Eliseu está sonhando com um gesto arquitetônico e me acusa de fazer o que quero”, escreveu ela, acrescentando que defendeu sua escolha para o governo e acabou vencendo.

A visão pornográfica de Macron para a reconstrução da torre não foi a única estranha. O arquiteto britânico Lord Foster do Thames Bank propôs um "agulha superfina tocando as nuvens do céu", enquanto outros queriam construir tudo de vidro ou cristal, ou cobri-lo com uma estufa e colméias, ou adicionar um laser.













Como ministra da cultura, Bachelot foi responsável por supervisionar o reparo do amado marco medieval depois que ele sofreu grandes danos no incêndio de 2019 de origem misteriosa. Em julho de 2020, ela confirmou que, apesar do anúncio do presidente nos dias seguintes ao incêndio de um “concorrência” solicitando projetos para uma substituição, “um amplo consenso surgiu para a reconstrução idêntica da torre.”

As autoridades francesas esperam reabrir Notre-Dame em 2024 e concluir a restauração no ano seguinte. O interior já foi parcialmente restaurado e a construção do telhado e da torre está marcada para começar este ano.