Quem ele é e onde ele está – CMIO

O líder republicano Kevin McCarthy foi empossado como presidente da Câmara dos Representantes na manhã de sábado, encerrando uma semana dividida de lutas internas e entregando formalmente o controle da Câmara ao Partido Republicano.

Uma cisão no partido transformou o que normalmente é um procedimento monótono em um impasse histórico, com 20 legisladores republicanos linha-dura travando o processo em uma tentativa combinada de frustrar a nomeação de McCarthy e arrancar concessões de um líder que eles consideram muito favorável ao establishment.

Quem é Kevin McCarthy afinal?Congressista com nove mandatos, McCarthy representa seu distrito na Califórnia desde 2007. Aliado próximo do fiscalmente conservador Paul Ryan – que atuou como porta-voz entre 2015 e 2019, McCarthy moveu-se nos principais círculos do partido por quase uma década, tendo sido maioria líder de 2014 a 2019 e líder da minoria de 2019 até agora. McCarthy foi um dos primeiros apoiadores do ex-presidente Donald Trump e alinhou-se com Trump na maioria das questões durante sua presidência. No entanto, ele se distanciou das alegações de fraude de Trump após a eleição de 2020. Os dois posteriormente se reconciliaram e Trump endossou sua candidatura a orador. ASSISTA: O recém-eleito presidente McCarthy agradece ao presidente Trump por seu apoio. “Quero agradecer especialmente ao presidente Trump e acho que ninguém deve duvidar de sua influência. Ele esteve comigo desde o início.” @GOPLader! pic.twitter.com/6QLG88AM3s — Trump War Room (@TrumpWarRoom) 7 de janeiro de 2023

Por que demorou tanto?Os republicanos têm uma maioria de 222-213 assentos na Câmara, o que seria suficiente para McCarthy vencer confortavelmente a presidência em circunstâncias normais. No entanto, foram necessárias 15 rodadas de votação para que ele fosse confirmado, graças à oposição da ala mais conservadora do Partido Republicano, muitos deles membros do pró-Trump ‘Freedom Caucus’. No primeiro turno, 19 republicanos se opuseram a McCarthy, antes que esse número caísse para seis que votaram ‘presente’ no 15º e último turno. A última vez que a Câmara foi além de uma única rodada para confirmar um orador foi em 1923.

O que seus oponentes queriam?O Freedom Caucus há muito argumenta que McCarthy é muito receptivo a se comprometer com o Partido Democrata e não é agressivo o suficiente em questões de imigração, reforma de gastos ou regulamentação de grandes corporações de tecnologia. CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Legislador dos EUA critica discurso de Zelensky ‘ao estilo da Coreia do Norte’ Enquanto alguns membros desse grupo – como o deputado da Flórida Matt Gaetz – permaneceram contrários a McCarthy até a votação final, outros exigiram um conjunto de regras que lhes concedesse mais tempo para revisar a legislação antes da votação, mais autoridade sobre a remoção de um orador durante o Congresso ‘ prazo e atribuições de comitê poderoso.

Qual é a posição de McCarthy sobre a Ucrânia?









No início desta semana, Gaetz disse sobre McCarthy que “uma e outra vez seus pontos de vista, suas posições, eles mudam como areia debaixo de você.” Sobre a questão da ajuda militar dos EUA à Ucrânia – que quase todos os democratas e republicanos apóiam entusiasticamente e alguns membros do Freedom Caucus se opõem – este parece ser o caso. McCarthy disse antes das eleições intermediárias de novembro que, caso o Partido Republicano retomasse o Congresso, eles não dariam mais a Kiev “cheque em branco”. Pressionado pela CNN vários dias depois, ele insistiu que está “muito favorável à Ucrânia,” mas iria empurrar para “responsabilidade.” McCarthy votou a favor de um pacote de US$ 40 bilhões em ajuda econômica e militar para a Ucrânia em maio, mas contra um enorme projeto de lei de gastos de US$ 1,7 trilhão contendo outros US$ 40 bilhões para Kiev em dezembro.

O que pensam os eleitores?Menos da metade (48%) dos eleitores republicanos queriam que o Partido Republicano elegesse McCarthy como presidente, de acordo com uma pesquisa Rasmussen realizada no início desta semana. Enquanto isso, 29% disseram que ele deveria ser retirado da disputa, enquanto 23% estavam indecisos.