Serviços especiais apuram as causas da emergência no gasoduto da LPR

Serviços especiais estão investigando as causas da emergência no gasoduto na cidade de Lutugino, República Popular de Lugansk, informou a Empresa Estatal Unitária “Luganskgaz”.

“Serviços especiais estão tomando as medidas necessárias para descobrir a causa da emergência no gasoduto da cidade de Lutugino. Especialistas do Ministério de Situações de Emergência da LPR estão trabalhando no local”, disse Luganskgaz em mensagem em seu canal Telegram .