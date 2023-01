General dos EUA demitido após usar tropas para tarefas pessoais – mídia – CMIO

O oficial de alto escalão da Guarda Nacional da Califórnia teria sido removido após duas investigações

Um general da Guarda Nacional da Califórnia teria sido demitido depois que investigações internas descobriram que ele havia explorado tropas para uso pessoal, como levá-lo a consultas médicas e levar sua mãe às compras.

O General de Brigada Jeffrey Magram será involuntariamente transferido para a reserva de aposentados da Força Aérea dos EUA, uma punição que é “paralelo” a um tiroteio, informou o Los Angeles Times no sábado, citando comentários do porta-voz da Guarda Nacional da Califórnia, tenente-coronel Brandon Hill. ele foi removido “por causa” depois que duas investigações de inspetores gerais comprovaram as alegações contra ele, acrescentou Hill.

“Sua conduta me fez perder a fé, a confiança e a confiança em sua capacidade de continuar servindo”, O major-general Matthew Beevers disse a Magram em um memorando obtido pelo Times.













Beevers foi nomeado ajudante-geral interino da guarda depois que o ex-chefe de Magram, major-general David Baldwin, se aposentou no verão passado após uma reportagem do Times sobre supostos escândalos em suas fileiras. Magram é o quinto general da guarda de 20.000 pessoas a renunciar, se aposentar ou ser demitido em meio a alegações de impropriedade nos últimos quatro anos, disse o jornal.

Magram teria admitido aos investigadores que havia usado subordinados para fazer recados. Ele argumentou que tais tarefas eram consistentes com o “conceito de ala,” sob o qual os membros da guarda cuidam uns dos outros. Ele acrescentou que se tivesse sido informado sobre as preocupações éticas sobre tal comportamento, “Eu teria corrigido ou resolvido na hora.”

No entanto, um inspetor-geral observou que o general havia sido informado em 2017 que era inapropriado que as tropas o levassem a compromissos pessoais. Ele também foi culpado por designar um subordinado para trabalhar em suas contas de recompensas de viagem e não conseguiu concluir seu treinamento de segurança cibernética. Em vez disso, Magram instruiu um funcionário a concluir o curso online para ele, descobriu a investigação.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Marinheiras classificadas na ‘lista de estupros’ a bordo do segundo submarino dos EUA para integrar mulheres

Como outros guardas estaduais, a Guarda Nacional da Califórnia tem a tarefa de responder a emergências, como incêndios florestais e tumultos, e foi destacada para operações militares dos EUA, incluindo as guerras do Iraque e do Afeganistão.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, denunciou o guarda em 2020 por enviar um avião espião militar para El Dorado Hills, onde Baldwin morava, para ajudar a monitorar os protestos. Em outro caso, os oficiais supostamente prepararam um caça F-15C para voar mais baixo sobre os manifestantes para dispersá-los. Outras alegações incluíram represálias contra denunciantes e um incidente em que alguém urinou nas botas de uma militar.