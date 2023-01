Estado dos EUA incentiva escolas a enganar os pais – CMIO

O Departamento de Educação do Oregon sugeriu que a identidade de gênero das crianças seja mantida em segredo de suas famílias

O Departamento de Educação de Oregon foi criticado por um documento publicado na quinta-feira, intitulado “Apoiando alunos expansivos de gênero: orientação para escolas”, que parece aconselhar os funcionários da escola a ajudar os alunos a ocultar seus “expansivo” identidades de gênero de seus pais.

Se um aluno declarar uma nova identidade de gênero, o guia instrui os distritos escolares a começarem a tratá-los imediatamente de acordo com essa identidade, informando os professores sobre seu novo nome e pronomes e atualizando seu nome nos registros escolares.

No entanto, as escolas não devem recorrer aos pais do aluno com a decisão do filho, de acordo com o guia. “Na medida do possível, as escolas devem abster-se de revelar informações sobre a identidade de gênero de um aluno, mesmo para os pais”, afirma, observando que os alunos podem ter “preocupações com a privacidade sobre alunos, funcionários da escola, membros da comunidade ou suas famílias descobrirem antes de estarem prontos para compartilhar sua identidade mais amplamente.”













O guia também incentiva a litigiosidade, recomendando funcionários, pais ou alunos que testemunham o que acreditam ser assédio por identidade de gênero ou orientação sexual a registrar uma queixa de discriminação do Título IX. Tal “discriminação” poderia envolver um estudante transgênero negado a oportunidade de jogar em um time esportivo que “mais se alinha com seu gênero”, ou falha em fornecer a um aluno que não esteja em conformidade com o gênero as instalações de banheiro desejadas ou “atribuições de alojamento conjunto” em viagens de campo, e os funcionários são incentivados a passar por treinamento especial para melhor reconhecer esses problemas.

Grupos de direitos dos pais se manifestaram contra o guia. “Oregon está demonstrando para os pais que, mais uma vez, os acadêmicos e a educação não são a prioridade do sistema escolar do governo”, disse Laura Zorc, da Building Education for Students Together, ao Daily Caller na sexta-feira, apontando que cada hora gasta ensinando questões de gênero não era gasta em educação acadêmica.

O diretor do Departamento de Educação, Colt Gill, justificou o guia em sua introdução, argumentando que os últimos 18 meses haviam visto “números recordes de legislação proposta e às vezes aprovada, vitríolo político e cobertura desumana da mídia contra a educação e a saúde que afirmam gênero em todo o país.”

Um porta-voz do Departamento de Educação esclareceu que, embora “o apoio e o envolvimento dos pais são uma prioridade… quando os alunos identificam que notificar sua família pode ser uma preocupação de segurança, encorajamos as escolas a priorizar a segurança do aluno em todos os ambientes escolares.”

Dados autorreferidos indicam que 8% dos estudantes em Oregon se identificam como “transgênero, questionador ou expansivo de gênero.”