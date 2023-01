Especialistas explicam por que a Europa não conseguirá acelerar a passagem para veículos elétricos

Os países europeus compram volumes significativos de produtos petrolíferos, especialmente diesel, da Rússia . Segundo a agência norte-americana Bloomberg, em dezembro de 2022 a União Europeia (UE) comprou a maior quantidade de diesel desde 2016, com. O embargo da UE às importações de produtos petrolíferos da Rússia por via marítima entrará em vigor em 5 de fevereiro

Sergei Kolobanov, vice-diretor do departamento de Economia dos Setores de Combustíveis e Energia do Centro de Pesquisa Estratégica, observou que a crise energética do último ano levou a um forte aumento dos preços no mercado europeu, principalmente do gás e da eletricidade, enquanto os produtos petrolíferos, ao contrário, foram os que menos subiram. Ao mesmo tempo, a gasolina e o diesel têm uma certa “margem de segurança contra o aumento de preços”.