Grécia rejeita acusações de Ancara de planos “antiturcos”

“A Grécia nunca tentou e não está tentando impor um fato consumado. Pelo contrário, condena todas as formas de expansionismo e revisionismo e, no contexto de boas relações de vizinhança, resolve questões pendentes com seus vizinhos, como Itália e Egito, através da estrita aplicação do direito internacional e do direito do mar. Continuamos a defender a nossa soberania e os nossos direitos soberanos”, acrescentaram as fontes diplomáticas.